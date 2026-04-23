„Das Recyclingfest fand heuer erstmals ohne autofreien Sonntag statt, weil das laut Gemeinde zu viele Einschränkungen für Autofahrer bringt. Und jetzt? Mitten an einem Freitag, Arbeitszeit und Schulzeit, werden Straßen großflächig gesperrt. Ein ganzer Stadtteil ist praktisch isoliert“, so Brugger. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das alles, damit ein Sportevent reibungslos über die Bühne gehe. „Die Frage bleibt: Warum ist das eine unzumutbare Einschränkung und das andere plötzlich kein Problem mehr? Zwei Maßstäbe? Oder einfach fehlende Konsequenz? Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf Klarheit“, unterstreicht die Gemeinderätin.<BR \/><BR \/>Wie berichtet, ist das internationale Fahrradrennen Tour of the Alps 2026 seit Dienstag in Südtirol unterwegs und kommt am Freitag nach Bozen. Deshalb kommt es zu Straßensperren mit Halteverbot, vor allem im nördlichen Teil von Gries. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/am-freitag-kommt-mehrere-strassensperren-wegen-tour-of-the-alps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier alle Straßensperren im Überblick.<\/a>