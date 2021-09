Kronplatz: 2 Paragleiter in der Luft zusammengeprallt und abgestürzt

Zu dem Unfall kam es auf der Reischacher Seite auf einer Höhe von etwa 1800 bis 1900 Metern.Laut ersten Informationen sollen 2 deutsche Paragleiter in der Luft zusammengestoßen und anschließend in steiles waldiges Gelände abgestürzt sein, wo sie in den Baumwipfeln hängen blieben.Der alarmierte Notarzthubschrauber Pelikan 2 flog umgehend zur Unfallstelle, um die Verunfallten mittels Seilwinde zu bergen.Kurz vor dem Eintreffen des Helis stürzte einer der Paragleiter vom Baum in die Tiefe. Er wurde mit Wirbelsäulen- und Extremitätenverletzungen ins Krankenhaus von Brixen gebracht.Der zweite Verletzte konnte um kurz nach 13.30 Uhr von der Bergrettung Bruneck aus seiner misslichen Lage befreit werden. Er wurde ebenfalls von Peli 2 nach Brixen geflogen.

