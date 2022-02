Kronplatz: Hier treibt der Wolf sein Unwesen

Nach dem Auffinden mehrerer gerissener Tiere auf oder neben Skipisten wurde vermutet, dass Wölfe für die Risse in Frage kommen könnten.Bei den in solchen Fällen routinemäßig erfolgten Überprüfungen von Seiten der Forstbeamten konnte bisher ein Wolfriss aber so gut wie ausgeschlossen werden. Ein Video, das im Netz kursierte und in dem mehrere Wölfe zu sehen sind, wurde nicht wie angegeben am Kronplatz, sondern auf Belluneser Seite des Höhlensteintales gedreht.Jetzt hat der Fahrer eines Pistenpräpariergerätes einen Wolf auf der Arndt-Piste am Kronplatz gefilmt. Diesmal dürfte es keinen Zweifel geben.

mt