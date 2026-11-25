Erneuert wurden die Kabinenbahnen Kronplatz 1+2 und Ruis. Die neue 10er-Kabinenbahn Kronplatz 1+2 erreicht eine Förderleistung von bis zu 3250 Personen pro Stunde. Bei der Ruis-Bahn können künftig bis zu 3600 Personen pro Stunde befördert werden. Beide Anlagen ermöglichen den Transport der Skiausrüstung innerhalb der Kabinen.<BR \/><BR \/>Komplett neu ist der 8er-Sessellift Dolomiti mit einer Förderkapazität von 3000 Personen pro Stunde. Er verfügt unter anderem über Wetterschutzhauben und beheizte Sitze.<BR \/><BR \/>Auch das Pistenangebot wird erweitert: Die rote Lumen-Piste wird bis zur neuen Mittelstation der Kabinenbahn Kronplatz 1+2 verlängert und erreicht damit eine Gesamtlänge von rund 2,7 Kilometern. Neu ist außerdem der etwa 650 Meter lange blaue Skiweg Weiden. Entlang des neuen Sessellifts Dolomiti entsteht eine rund 1,5 Kilometer lange blaue Abfahrt. Die bestehende Piste Trasse wurde verbreitert und mit einer neuen Beschneiungsanlage ausgestattet.<BR \/><BR \/>Mit den drei Anlagen und den Pistenarbeiten investiert das Skigebiet in den Ausbau seiner Infrastruktur. Der Kronplatz gehört zum Verbund Dolomiti Superski und umfasst insgesamt 125 Pistenkilometer und 32 Aufstiegsanlagen.