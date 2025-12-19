<BR \/> Manuel Batista (36) war jahrelang flüchtig und wurde von Beginn an im Ausland vermutet, heißt es in Berichten des ORF und der Kleinen Zeitung. <h3>\r\nVinschger wegen anderer Straftaten verhaftet <\/h3>Der Paukenschlag Anfang Dezember in Dubai: Manuel Batista wurde Berichten zufolge von den lokalen Behörden verhaftet, allerdings nicht wegen des Haftbefehls aus Österreich, sondern wegen einer anderen Straftat. Ob er nach Europa ausgeliefert wird, ist völlig offen, zumal es auch kein entsprechendes Abkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Republik Österreich gibt.<BR \/><h3>\r\nVerdacht: Anleger geködert und Geld für Luxusgüter ausgegeben <\/h3>Die Causa EXW war vor mittlerweile fünf Jahren ins Rollen gekommen: Eine Gruppe junger Unternehmer hatte seit 2019 Anleger mit ihrer Plattform EXW Wallet mit vollmundigen Präsentationen, Influencer-Events und täglichen Renditeversprechen von bis zu 0,3 Prozent geködert. <BR \/><BR \/>Hinter dem professionellen Auftritt verbargen sich laut Anklage aber kaum echte Investitionen. Stattdessen flossen große Teile der Gelder in Luxusreisen, Partys, teure Autos und exklusive Clubs in Dubai, wo für die EXW-Gruppe Gerichtsakten zufolge sogar ein fixer VIP-Tisch reserviert gewesen sein soll.<BR \/><BR \/> Während die Plattform offiziell mit Immobilienprojekten, Trading-Software und einer eigenen Kryptowährung warb, sollen hinter den Kulissen Anlegergelder kreuz und quer durch Firmen in mehreren Ländern verschoben worden sein. Österreichs Ermittler sprechen vom Verdacht eines klassischen Pyramidenspiels. Der Schaden: mehrere Dutzend Millionen Euro.