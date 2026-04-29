Manuel B. hatte sich bereits vor Jahren in die Emirate abgesetzt. Anfang Dezember des Vorjahres wurde er dort festgenommen – allerdings nicht im Zusammenhang mit dem EXW-Komplex, sondern wegen einer Anzeige wegen Körperverletzung <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/krypto-betrug-in-millionenhoehe-und-zwei-suedtiroler-mittendrin-verhaftung-in-dubai" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Wie die Kleine Zeitung berichtet, verurteilte ein Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten den 36-Jährigen zu einem Monat Haft. Diese Strafe verbüßt er derzeit noch in Dubai. Anschließend soll er abgeschoben werden und ein Einreiseverbot erhalten. Zudem sollen gegen ihn weitere Zivilverfahren vor Ort anhängig sein.<BR \/><BR \/>Ob Manuel Batista jedoch nach Österreich oder nach Italien ausgeliefert wird, um sich wegen des mutmaßlichen Millionenbetrugs zu verantworten, ist derzeit offen.<BR \/><BR \/>Vor seiner Tätigkeit im Finanzbereich hatte Batista einen bemerkenswerten Werdegang: Er war einst professioneller Badminton-Spieler und gehörte dem italienischen Nationalteam an.<BR \/><BR \/>Im EXW-Prozess am Landesgericht Klagenfurt wurden im Herbst 2024 fünf von insgesamt zehn Angeklagten schuldig gesprochen.