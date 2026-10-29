Hier lesen Sie die Stellungnahme des KLS im Wortlaut:<BR \/><BR \/><i>Nach langem Warten wurden am Mittwoch die Reallohnerhöhungen rückwirkend ab Jänner 2026 ausbezahlt. Damit konnte ein wichtiges Ziel erreicht werden. Die Angleichung der Grundschule steht kurz bevor. Mit den zahlreichen Herausforderungen im Bildungsbereich ist inzwischen die gesamte Gesellschaft vertraut. Sie sind real, spürbar und fordern uns heraus. Daran besteht kein Zweifel. <BR \/><BR \/>Aktuell erleben wir erneut eine mediale Zuspitzung, geprägt von wiederkehrenden Beschwerden einzelner Gruppen, die für sich in Anspruch nehmen, im Namen aller Lehrpersonen zu sprechen. Diese Form der öffentlichen Darstellung entspricht nicht der professionellen Haltung, für die wir im KSL stehen. Im Rahmen des Bildungsdialogs haben viele Menschen großen Einsatz gezeigt und zentrale Anliegen gemeinsam auf den Tisch gebracht.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Monaten wurde mehr in Bewegung gesetzt als seit Jahren. Umso befremdlicher erscheint es, wenn gleichzeitig in der Öffentlichkeit der gegenteilige Eindruck vermittelt wird. Unsere Schulen werden weder „kaputtgespart“, noch lernen unsere Schülerinnen und Schüler unter unwürdigen Bedingungen.<BR \/><BR \/> Südtirol verfügt über ein gut ausgestattetes Bildungssystem, engagierte Lehrpersonen und funktionierende Strukturen. Pauschalisierungen, wie sie derzeit medial verbreitet werden, weisen wir deshalb entschieden zurück. Vor wenigen Wochen wurde der Landesregierung ein Maßnahmenkatalog übergeben, der im Rahmen des Bildungsdialogs erarbeitet wurde. Darin ist klar festgehalten, welche Verbesserungen im Bildungsbereich nötig sind. An konkreten Ergebnissen werden sich die politisch Verantwortlichen messen lassen müssen. Wie ernst nehmen sie die Anliegen von Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften? <BR \/><BR \/> Alarmmeldungen, gleich in welcher Form, tragen zur Lösung der bestehenden Herausforderungen nicht bei, sondern erschweren vielmehr einen sachlichen Diskurs. Das Ziel sollte klar sein: Konstruktiv, dialogbereit und mit einem gemeinsamen Verständnis arbeiten wir daran, Bildung in Südtirol weiterzuentwickeln. Der KSL leistet seinen Beitrag dazu und spricht sich erneut gegen polemisierende Darstellungen aus, die unserer Berufsgruppe schaden. <\/i>