Kuckuckskind? Wenn Zweifel an der Vaterschaft aufkommen

Papi oder doch nicht? Besteht der Verdacht, Vater von einem Kuckuckskind zu sein, ist das nicht nur psychisch sehr belastend, sondern es entstehen auch viele Fragen auf juristischer Ebene. Was kann man tun, wenn sich der Verdacht bestätigt? Und was bedeutet es, eine Vaterschaft an – oder abzuerkennen? Gibt es Unterschiede bei verheirateten Paaren und unverheirateten? Wir haben mit Rechtsanwältin Dr. Christine Mayr über dieses heikle Thema gesprochen.