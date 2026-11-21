Bereits am Vormittag erfolgte der Startschuss des „Tags des Offenen Tunnels“, der zahlreiche Besucher anzog <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kuechelbergtunnel-zwischen-freude-und-laermschutz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/>Am Nachmittag erfolgte schließlich der offizielle Akt. Dabei blickten langjährige Wegbegleiter des Projekts auf die Entwicklung des Projekts zurück. Techniker gaben Einblicke in die Herausforderungen während der Bauarbeiten.<BR \/><BR \/>Auch eine feierliche Banddurchschneidung durfte nicht fehlen. Bis in die Nacht hinein wird noch bei der „Tunnel Festa“ gefeiert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387587_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Verkehrsfreigabe erfolgt am 26. November. Der Tunnel soll Meran vom Durchzugsverkehr entlasten und das Passeiertal sowie Dorf Tirol besser an die Schnellstraße Meran–Bozen anbinden. Dadurch sollen sich die Lebensqualität in der Stadt verbessern und der öffentliche Nahverkehr zuverlässiger werden.