<div class="img-embed"><embed id="1381296_image" \/><\/div>\r\n„Zunächst ist abzuwarten, wie viel Aushubmaterial noch für den Abschluss der Arbeiten gebraucht wird. Und natürlich kann ein Abtransport des restlichen Materials nur über den Küchelbergtunnel erfolgen, alles andere wäre für die Stadt Meran unzumutbar“, sagt <b>Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider<\/b> (Bild). Großteils handle es sich bei dem Aushub um Lockermaterial, der Rest seien Steine.<BR \/>„Teilweise werden wir das Material zum Auffüllen nutzen und <div class="img-embed"><embed id="1381299_image" \/><\/div>\r\nziemlich einen Teil werden wir für den Bau des neuen Viadukts benötigen“, sagt <b>Christian Lechner, Chef der Carron Bau<\/b> (Bild). Ein weiterer Teil könne zur Herstellung von Beton verwendet werden. „Erst dann ist absehbar, wie viel Material entsorgt werden muss“, sagt Lechner.<BR \/>Was heißt das? „Dieses nicht benutzbare Material wird dort eingesetzt, wo Schotter abgebaut wird, und zwar zum Auffüllen. Das heißt, es wird nicht deponiert, sondern für Schüttungen verwendet“, so Lechner.<BR \/>Und bis wann sind die Schuttberge abgebaut? „Dazu gibt es einen Plan und Auflagen. Sobald das Viadukt über die Passer fertiggestellt ist, müssen die Haufen weg sein. Das heißt nächstes Jahr im Herbst – Oktober\/November – muss das Material weg sein“, sagt Christian Lechner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381302_image" \/><\/div>\r\n„Einen Teil des Materials brauchen wir auch für die neue Trassenführung der Straße zwischen dem Kreisverkehr vor der Einfahrt in den Küchelberg und der alten Jaufenbrücke. Denn diese Rampe ist ziemlich steil, weil der Straßenverlauf hin zur alten Jaufenbrücke sehr steil ist“, sagt <b>Stephan Bauer, Direktor des Landesamtes für Straßenbau West<\/b> (Bild).