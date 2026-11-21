Schon kurz vor dem offiziellen Startschuss des „Tags des Offenen Tunnels“ um 10 Uhr kamen die ersten Neugierigen, um einen Blick in den Tunnel zu erhaschen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387440_image" \/><\/div>\r\nDer Festakt zur offiziellen Eröffnung ist für 15.30 Uhr geplant. Im Anschluss findet am Meraner Eingang eine „Tunnel Festa“ statt.<BR \/><BR \/>Bis 19 Uhr können die Besucherinnen und Besucher den Tunnel besichtigen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387443_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTunnel Bike Parade am morgigen Sonntag<\/h3>Bevor am 26. November der Küchelbergtunnel dem motorisierten Verkehr gehört, dürfen am morgigen Sonntag die Radfahrer den Tunnel erkunden. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr am Pfarrplatz in Meran. <BR \/><BR \/>Nach einer Gadget-Ausgabe erfolgt der Start zur gemeinsamen Tour im Küchelbergtunnel. Die Rückkehr zum Pfarrplatz ist für 15.45 Uhr geplant. Minderjährige dürfen nur in Begleitung teilnehmen. Es braucht zudem Helm und Licht.<h3>\r\nNordwestumfahrung ab morgen gesperrt<\/h3> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nordwestumfahrung-meran-sperre-vom-22-bis-26-november" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ab dem morgigen Sonntag bleibt der Abschnitt der Nordwestumfahrung Meran zwischen der MeBo und dem Bahnhof Meran bis 26. November für den Verkehr gesperrt. <\/a><BR \/><BR \/>Die Sperre ist für die abschließenden Funktionsprüfungen zum technischen Anschluss des neuen Küchelbergtunnels an den bestehenden Tunnel erforderlich.<h3>\r\nFreude und Kritik<\/h3>Während die Wirtschaftsverbände wie HGV und Unternehmerverband den Küchelbergtunnel als „Meilenstein“ bezeichnen, kamen aus Marling Misstöne wegen des befürchteten höheren Verkehrsaufkommens auf der MeBo. „Sobald wir die nächste Brücke sanieren, werden wir das Anbringen von Lärmschutzwänden berücksichtigen“, sagte Landesrat Daniel Alfreider gestern auf Anfrage.<BR \/><BR \/>Dieses Anliegen des Bürgermeisters von Marling sei bereits 2025 besprochen worden, „als er zu uns gekommen ist. Sobald wir die nächste Brücke sanieren, werden wir schauen, wo wir eine Lärmschutzwand anbringen können. Schauen, wenn wir das Ganze starten“, so Landesrat Alfreider. Die Einhausung eines einen Kilometer langen Teilstücks, wie die Bürgerinitiative Marling fordert, werde es allerdings nicht geben, sagt Alfreider.<BR \/><BR \/>Der Infrastrukturlandesrat ist indessen erleichtert, dass der Küchelbergtunnel fertiggestellt ist. „Der Tunnel war das schwierigste und größte Projekt in Südtirol, was die verschiedenen Baumethoden betrifft. Untertagebau ist nicht ohne. Deshalb ein Riesenkompliment den Baufirmen. Für die nächsten Generationen wird der Tunnel eine Normalität sein“, sagt Alfreider.