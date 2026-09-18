In einer Wohnung in der Mitterterzerstraße unweit des Dorfzentrums war in der Küche ein Bücherregal in Brand geraten. Der Einsatzort liegt nur rund 400 Meter von der Feuerwehrhalle entfernt, die ersten Feuerwehrleute waren umgehend zur Stelle. Insgesamt, so Feuerwehrkommandant Andreas Gögele gegenüber STOL, standen 40 Mann im Einsatz. Diese brachten den Brand rasch unter Kontrolle, nach 40 Minuten konnte die Feuerwehr wieder einrücken.<BR \/><BR \/>Die Brandursache ist noch unklar, möglicherweise wurde ein heißer Kochtopf auf einen Topflappen abgestellt. In der Küche entstand Rauchschaden, verletzt wurde niemand.