„Die Jugend Brass Band Südtirol und das Holzblasorchester HoBla-O geben jungen Musikerinnen und Musikern die Chance, an anspruchsvollen Programmen zu wachsen. Beide Klangkörper haben über Jahre ein eigenes Profil entwickelt. Daran können die beiden neuen künstlerischen Leiter anknüpfen und zugleich eigene Akzente setzen“, betont Landesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/>„Die Wahl der Jury fiel auf zwei sehr erfahrene Dirigenten, die neben ihrer fachlichen Expertise insbesondere auch mit ihren pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten überzeugten“, berichtet Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti: „Ausschlaggebend war zudem das eingereichte Dreijahreskonzept, in dem sie ihre Ziele und Visionen für die zukünftige Arbeit überzeugend darlegten.“<BR \/><BR \/>Johann Finatzer, bisheriger künstlerischer Leiter der Jugend Brass Band Südtirol, wurde in seinem Amt bestätigt. „Junge Menschen für Musik zu begeistern, ihre individuellen Talente gezielt zu fördern und sie sowohl musikalisch als auch persönlich wachsen zu sehen, ist meine größte Motivation. Mein Ziel ist es, durch anspruchsvolle Orchesterarbeit, die Förderung von Eigenverantwortung, gegenseitigem Zuhören und Teamgeist ein Ensemble zu formen, das gemeinsam über sich hinauswächst, mit Konzerten auf höchstem Niveau begeistert und sich langfristig auch beim Europäischen Jugend-Brassband-Wettbewerb (EYBBC) mit den besten Nachwuchsensembles Europas misst“, erklärt Finatzer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der neue künstlerische Leiter des Holzblasorchesters HoBla-O Antonio Brazàlez wurde 1983 in Spanien geboren und lebt derzeit in Salzburg, wo er als professioneller Posaunist, Blasorchester-Dirigent und Musikpädagoge tätig ist. <BR \/><BR \/>„Mit HoBla-O möchte ich gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern einen eigenen Klang entwickeln, der uns als Orchester auszeichnet und das Publikum berührt. Dabei möchte ich den künstlerischen Anspruch mit der Freude am gemeinsamen Musizieren verbinden. Mir liegt am Herzen, dass Holzblasorchester HoBla-O ein Ort ist, an dem wir lernen, wachsen und Freude an der Musik haben und dass junge Menschen hier ein offenes und inspirierendes Projekt finden, bei dem sie gerne mitmachen und ihre Ideen und ihre Energie einbringen“, sagt Brazàlez.<h3>\r\nHolzblasorchester HoBla-O und Jugend Brass Band Südtirol<\/h3>Eine gezielte Nachwuchsförderung und die sprachgruppenübergreifende Auslegung sind die vorrangigen Ziele der Arbeit in diesen beiden Orchestern. Die jungen Orchestermitglieder kommen aus verschiedenen musikalischen Ausbildungsstätten. Damit fördern diese Projekte auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen.<BR \/><BR \/>Das Holzblasorchester HoBla-O wurde 2009 gegründet und bietet talentierten Nachwuchsmusikerinnen und -musikern, die vorzüglich in Südtirol ansässig sind, die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der klanglichen Vielfalt eines neuartigen Orchesters zu sammeln.<BR \/><BR \/>Die Jugend Brass Band Südtirol entstand 2016 aus der Sommerwoche der Fachgruppe Blechbläser, zur Förderung junger musikalischer Talente, um diesen eine Möglichkeit zu schaffen, Erfahrung in einer Brass Band zu sammeln.<BR \/><BR \/>Beide Orchester dienen der gezielten Nachwuchsförderung und sind eine ideale Plattform für den Austausch unter Gleichgesinnten.