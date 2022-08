Küstenwache rettet Hunderte Migranten im Mittelmeer

2 Schiffe liefen mit rund 350 beziehungsweise 250 Menschen an Bord in die Häfen von Pozzallo am Südzipfel der Insel und Porto Empedocle nahe Agrigent ein, wie die Küstenwache in Pozzallo am Mittwochnachmittag auf Nachfrage mitteilte.Auf dem Festland erreichte die „Geo Barents“ der privaten Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am Mittwoch den Hafen von Tarent (Taranto) am Absatz des italienischen Stiefels mit 106 Migranten an Bord. Das teilte die Organisation auf Twitter mit.Die Crew der „Geo Barents“ rettete die Menschen am Sonntag aus Seenot. Tarent lag von ihrer Position jedoch weit entfernt, weshalb das Schiff erst am Mittwochmorgen dort einlief. In Italien kamen in diesem Jahr laut Innenministerium stand Dienstag bislang mehr als 51.000 Migranten in Booten an. Die Zahl liegt deutlich höher als im selben Zeitraum des Vorjahres (rund 36.500). Viele Migranten machen sich von Italien aber weiter auf in andere EU-Länder.Rechte Parteien in Italien wettern im laufenden Wahlkampf gegen die Einsätze der Hilfsorganisationen und wollen Ankünfte von Migranten unterbinden. Lega-Chef Matteo Salvini warf den Organisationen vor, mit Schleppern zu kooperieren. Eine Allianz aus konservativen und rechten Parteien könnte laut Umfragen am 25. September die Parlamentswahl gewinnen, was für die Einsätze der freiwilligen Helfer deutliche Konsequenzen bringen könnte.