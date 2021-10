Am Dienstagvormittag war eine Kuh in Montal in einen Misthaufen gefallen und steckte bis zum Hals in der Gülle fest.Die Feuerwehrleute von Montal befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage und übergaben es nach einer mehr als notwendigen „Dusche“ wohlbehalten und unverletzt schließlich dem Besitzer.

