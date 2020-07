„Kuhle“ Abkühlung – Rind steckt in Tränke fest

Als der Bauer seine Kühe am gestrigen Dienstag um 5 Uhr morgens in den Stall bringen wollten, bemerkte er, dass eine Kuh fehlte.Umgehend wurde die Suche nach dem verschwundenen Vieh eingeleitet. Der Pächter der Cisloner Alm, Rudi Ventura , konnte seinen eigenen Augen nicht trauen, als er das vermisste Rind entdeckte.Die Kuh hatte sich verirrt und steckte in einer Tränke fest. Das Rind wurde zunächst mit Seilen gesichert und konnte dann mithilfe eines Traktors unversehrt aus dem Brunnen gehoben werden.

