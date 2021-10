Kultur- und Freizeitaktivitäten: Corona-Verordnung 32 unterzeichnet

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Samstag die Corona-Verordnung Nr. 32 unterzeichnet. Das Land Südtirol übernimmt mit dieser Verordnung die vom Staat am Freitag, 8. Oktober, per Gesetzesdekret geänderten Covid-Maßnahmen für eine sichere Durchführung von kulturellen und Freizeitaktivitäten. Die Maßnahmen gelten laut der Verordnung (Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 32) ab Montag, 11. Oktober.So heißt es unter anderem in der Verordnung: „Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich zugänglichen Orten, auch im Freien, dürfen nach dem Vorweisen der grünen Bescheinigung gemäß Punkt 33) durchgeführt werden. Die erlaubte Besetzung entspricht der maximal zugelassenen.“Nachfolgend die Verordnung 32:

lpa/stol