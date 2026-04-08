„Kunst für Hoffnung“ – unter diesem Motto steht das Event, das Handwerk, Malerei und humanitäre Hilfe vereint. Die Künstler Ingrid Pokorny Sapelza und Peter Sapelza stellen ihre Werke unentgeltlich zur Verfügung, um ein medizinisches Projekt in Afrika zu unterstützen.<h3>\r\nHilfe für die San Marco Klinik in Äthiopien<\/h3>Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Kunstwerke sowie eingehende Spenden sind für die San Marco Clinic in Äthiopien bestimmt. Die Klinik sichert die medizinische Grundversorgung für rund 25.000 Menschen. Besonders bemerkenswert: Die Verbindung zur Familie der Künstler ist tief verwurzelt, da bereits Edda Pokorny, die Mutter der Künstlerin Ingrid Sapelza, den Bau des ersten Klinikgebäudes finanzierte.<BR \/><BR \/>Mit den Erlösen der aktuellen Ausstellung soll nun die Einrichtung einer dringend benötigten Augenambulanz vor Ort ermöglicht werden, um den Patienten die beschwerliche, 50 Kilometer lange Reise zum nächsten Krankenhaus zu ersparen.<h3>\r\nZwei Künstler – eine Mission<\/h3> Der 1935 in Olang geborene Künstler Peter Sapelza fand seinen Weg zur plastischen Gestaltung über die Internationale Ferienakademie Bruneck. Sein Handwerk erlernte er beim Grödner Bildhauer David Moroder. Über Jahrzehnte präsentierte er seine Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland.<BR \/><BR \/>Die gebürtige Berliner Hin-Wahl-Bruneckerin Ingrid Pokorny Sapelza (Jahrgang 1940) ist Gründungsmitglied der Internationalen Ferienakademie Bruneck. Nach dem Besuch der Sommerakademie in Salzburg nahm sie an vielfältigen Kursen und Ausstellungen teil und wurde mehrfach für ihr Schaffen ausgezeichnet.<h3>\r\nVernissage mit musikalischer Begleitung<\/h3>Die Organisation des Events wurde vom ECK Museum of art übernommen, während die Raiffeisenkasse Bruneck ihre Galerie zur Verfügung stellt. Kuratiert wird die Schau von Luis Seiwald, Barbara Seeber und Maria Grünbacher.<BR \/><BR \/>Die feierliche Vernissage findet am Donnerstag, 16. April 2026, um 19 Uhr statt. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Gruppe Westbound unplugged.