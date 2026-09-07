Das Ziel ist, die künstlerische Vielfalt und das kreative Potenzial des Tals in den Fokus zu rücken. Gemeinsam wollen die Veranstalter aufzeigen, was das Tal seit Generationen prägt: Im Zentrum steht die rund 400-jährige Tradition der Holzschnitzkunst sowie ihre moderne Weiterentwicklung. <BR \/><BR \/>Bis zum 20. September 2026 werden täglich mehrere Veranstaltungen angeboten: Ausstellungen, Künstlergespräche, Atelierbesuche sowie weitere Begegnungen laden dazu ein, die Kunst- und Kulturszene in Gröden zu erkunden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355088_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Dienstag, den 8. September 2026, findet in der Galleria Doris Ghetta um 20.30 Uhr die Diskussion „Welche Rolle spielt Kultur in unserem Leben“, mit André Comploi, Eduard Demetz und Walter Moroder veranstaltet. Es moderiert Greta Langgartner. <a href="https:\/\/www.unika.org\/de\/enes-dl-ert\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nähere Informationen finden Sie hier.<\/a>