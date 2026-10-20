Der Vorfall datiert auf eine Sommernacht im vergangenen Juli: Unbekannte Täter drangen in das Gelände der Elektrizitätswerk Toblach AG in der Fraktion Aufkirchen ein. Mit professionellem Werkzeug montierten sie über 3.100 Meter Kupferkabel ab, sowohl getrennte als auch isolierte Leitungen. Der Marktwert der Beute beläuft sich auf geschätzte 45.000 Euro.<h3>\r\nVerräterische Kleidung und Routinekontrolle<\/h3>Am Tatort sicherten die Carabinieri der Kompanie Innichen nicht nur Spuren, sondern stellten auch Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände sicher. Die Täter hatten diese offenbar nach dem Einbruch zurückgelassen, als sie sich umzogen, um auf der Flucht nicht aufzufallen.<BR \/><BR \/>Den entscheidenden Durchbruch brachten schließlich akribische Ermittlungen in Kombination mit Beobachtungen einer einfachen Straßenkontrolle: Nur wenige Stunden vor dem Einbruch hatte eine Streife auf der Pustertaler Staatsstraße ein Auto mit ausländischem Kennzeichen gestoppt. Die drei Insassen – rumänische Staatsbürger – fielen den Beamten auf, da im Kofferraum Beißzangen und professionelles Werkzeug lagen.<BR \/><BR \/>Durch den Abgleich der Kontrolldaten mit den Auswertungen der Überwachungskameras umliegender Betriebe, den gesicherten Spuren am Tatort sowie Zeugenaussagen fügte sich das Puzzle für die Ermittler zusammen.<BR \/><BR \/>Die drei rumänischen Staatsbürger wurden bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen schweren Bandendiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.