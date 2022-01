Ulten: Verkehrsunfall mit mittelschwer bis lebensgefährlich Verletzten

2 Fahrzeuginsassen waren in den Fahrzeugwracks eingeklemmt und mussten mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.2 Verletzte wurden in das Meraner Krankenhaus gebracht, ein Schwerverletzter in das Bozner Spital.Im Einsatz waren das Weiße Kreuz Ultental, Meran und Bozen mit 2 Notärzten des Sanitätsbetriebs, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Walburg und St. Pankraz sowie Abschnittsinspektor Richard Schwarz.Ermittlungen zum Unfallhergang haben die Carabinieri übernommen.

