Kurios: Mutmaßlicher Mörder in den USA stirbt beim Verscharren einer Leiche

In den USA ist ein mutmaßlicher Mörder beim Beseitigen einer Leiche an einem Herzinfarkt gestorben. Der 60-Jährige sei gerade dabei gewesen, in seinem Garten im US-Bundesstaat South Carolina die Leiche einer Frau zu verscharren, als er starb, teilten der zuständige Sheriff und der Leiter der Gerichtsmedizin von Edgefield laut örtlichen Medienberichten am Dienstag (Ortszeit) mit.