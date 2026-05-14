Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr für Aufregung bei einem Würstelstand in Klausen gesorgt. Unbekannte entwendeten dabei von der Terrasse des Betriebs eine Tischdecke aus Plastik.<BR \/><BR \/>Der Betreiber, Reinhold Unterfrauner, zeigte sich gegenüber laut Medienberichten deutlich verärgert über die Aktion. Aus seiner Sicht sei der Vorfall kaum nachvollziehbar, da es sich bei der gestohlenen Tischdecke um einen Gegenstand ohne nennenswerten Wert handle. Er stellte dabei die Frage, welchen Sinn ein solcher Diebstahl überhaupt habe.<BR \/><BR \/>Der Vorfall wurde von einer im Außenbereich installierten Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Aufnahmen dokumentieren den Ablauf des Geschehens. Unterfrauner denkt nun darüber nach, rechtliche Schritte einzuleiten und die unbekannten Personen anzuzeigen.