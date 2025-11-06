Vor dem Gesetz zählt nicht die Form, sondern die Substanz: Art. 411 StGB macht keinen Unterschied zwischen der Asche eines Verblichenen und dessen Leichnam. So fand sich die Witwe eines 60-Jährigen plötzlich auf der Anklagebank am Bozner Landesgericht wieder – wegen des Vorwurf der Leichenbeseitigung. Der kuriose Rechtsstreit endete zwar mit einem Freispruch, das letzte Wort in dem Fall könnte möglicherweise aber erst der Zivilrichter sprechen.<BR \/><BR \/>Die 50-Jährige lebte mit ihrem Mann in einer anderen Region. Er starb im Jahr 2024. Die Frau erfüllte den Wunsch ihres Mannes, eingeäschert zu werden. Kurz darauf zog sie nach Südtirol und nahm die Urne, die die Asche enthielt, mit. Sie bewahrte sie im Wohnzimmer auf. <BR \/><BR \/>Doch für die Tochter des Verblichenen aus erster Ehe war diese Entscheidung völlig indiskutabel. Nicht nur war die Urne ihres Vaters nicht mehr in der Nähe. Sie befand sich auch ausschließlich in der Obhut der Witwe. Da zwischen den Frauen nicht das engste Verhältnis geherrscht haben soll, befürchtete die Tochter, dass sie möglicherweise nicht mehr die Möglichkeit bekommen könnte, ihres Vaters im Angesicht seiner sterblichen Überreste zu gedenken, und erstattete Anzeige. <BR \/><BR \/>„Wer eine Leiche oder einen Leichenteil oder deren Asche verbirgt, beiseite schafft oder wegnimmt oder die Asche wegnimmt oder beseitigt, wird mit Gefängnisstrafe von zwei bis zu sieben Jahren bestraft“ – heißt es im italienischen Strafgesetzbuch (Art. 411, Vernichtung, Beiseiteschaffen oder Wegnahme einer Leiche). Und so kam es, dass der Witwe die Mitteilung über den Abschluss einer strafrechtlichen Ermittlung ins Haus flatterte – und zwar wegen des Vorwurfs, eine Leiche beseitigt zu haben. <BR \/><BR \/>Die 50-Jährige wandte sich an die Rechtsanwälte Nicola Nettis und Corrado Faes. Diese argumentierten vor Vorverhandlungsrichter Emilio Schönsberg, dass es sich um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit handle. Ihre Mandantin habe der Tochter nicht vorsätzlich die Asche ihres Vaters entziehen wollen. Der Richter sprach die 50-Jährige frei.<BR \/><BR \/>Mitglieder der Kernfamilie – Ehemann, Ehefrau und Kinder – haben das verbriefte Zugangsrecht zur Asche eines Verstorbenen. Die Tochter, die sich nicht als Nebenklägerin eingelassen hatte, könnte dieses Recht jetzt also vor dem Zivilrichter einklagen. Oder man könnte sich doch gütlich einigen: die Urne auf einen Friedhof bringen oder die Asche auf zwei Urnen untereinander aufteilen.