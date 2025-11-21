Der Unfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr: Ein aufmerksamer Fahrer bemerkte von der Autobahn aus, dass in einem seitlichen Graben außerhalb der A22 ein Auto auf dem Dach liegt.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt sicherte den Unfallwagen und betreute den unverletzt gebliebenen Fahrer bis zum Eintreffen des Weißen Kreuzes. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1240788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anschließend wurde das Fahrzeug mit Hilfe des Rüstfahrzeugs der Feuerwehr Neumarkt geborgen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Unfallerhebungen aufgenommen.