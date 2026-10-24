Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses im Ortszentrum von Kurtatsch haben die Carabinieri ein umfangreiches Waffenarsenal sowie weitere gefährlichen Gegenstände sichergestellt. <BR \/><BR \/>Bei den anschließenden Ermittlungen stellten die Carabinieri fest, dass die Gegenstände des 36-Jährigen nicht bei der zuständigen Behörde gemeldet worden waren. Der Mann erklärte, die Waffen als Sammler zu besitzen.<BR \/><BR \/>Unter den beschlagnahmten Gegenständen befanden sich zwei japanische Langschwerter, eine Machete, eine Axt, zahlreiche Dolche und Messer, zwei Butterflymesser, Wurfmesser und ein Wurfstern.<BR \/><BR \/> Zudem stellten die Beamten zwei mit Stacheldraht präparierte Baseballschläger, einen herkömmlichen Baseballschläger sowie weitere Klingen sicher. Die gefährlichen Waffen wurden beschlagnahmt und der Besitzer angezeigt.