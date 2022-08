Kurtatsch: Großbrand in Getränkelager gelöscht

Das Getränkelager stand in Vollbrand. - Foto: © FFW Tramin

Mithilfe der Drehleiter konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. - Foto: © bezirksverband / FFW

Durch den Brand wurden große Teile des Getränkelagers zerstört. - Foto: © Bezirksverband Unterland / FFW

Es war gegen 21.50 Uhr, als am gestrigen Donnerstagabend im Unterland die Sirenen heulten. Das Lager Logistik Süd der NewDrink GmbH hatte Feuer gefangen und stand in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung eilten umgehend zum Ort des Geschehens und begannen mit den Löscharbeiten.Nachdem man anfangs von einem kleinen Gabelstaplerbrand ausging, wurde die Alarmstufe von der ersteintreffenden Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Kurtatsch rasch auf Großbrand erhöht. In der Folge rückten zahlreiche weitere Feuerwehren zur Unterstützung aus.Dank der guten Zusammenarbeit der rund 200 Feuerwehrleute konnte der Großbrand am Etschweg mithilfe einer Drehleiter unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angebautes Unternehmen sowie Busse und Fahrzeuge verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Die Nachlöscharbeiten dauerten noch eine Weile an. Die Berufsfeuerwehr Bozen wird die Brandursachenermittlung durchführen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Kurtatsch, Laag, Penon, Tramin, Neumarkt, Graun, Margreid, der Bezirksverband Unterland, die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes und die Behörden.