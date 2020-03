Kurtinig: Erneuter Überfall auf Bankomat

Mehrere Monate lang musste das Dorf ohne Geldautomat auskommen, erst vor einem Monat wurde dann der neue Bankomat in Betrieb genommen.In der Nacht auf Montag haben nun Unbekannte erneut versucht, den Automaten zu knacken, diesmal allerdings ohne Sprengstoff. Der Versuch, Geld zu erbeuten, blieb diesmal erfolglos.Dennoch trägt die Bevölkerung einen Schaden davon, schreibt Bürgermeister Manfred Mayr auf Facebook, immerhin ist der Bankomat nun erneut außer Betrieb.„Der Schaden für die Bevölkerung ist groß. Man denke nur daran, dass ältere Menschen den Citybus nehmen müssen um Geld zu beheben“, so der Erste Bürger Kurtinigs.Auch auf den Bankomaten in Montan soll laut Medienberichten in der Nacht auf Montag ein Überfall stattgefunden haben.Die zuständige Bankstelle war für eine Bestätigung bisher nicht zu erreichen.

liz