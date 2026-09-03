Indessen zirkuliert der Namen eines ausgewiesenen Experten.<BR \/><BR \/>Aber der Reihe nach: Der Verwaltungsrat der Kurverwaltung hat am Dienstagabend entschieden, einen neuen Anlauf bei der Suche nach einem neuen Direktor oder einer neuen Direktorin zu wagen. Bekanntlich verabschiedet sich Daniela Zadra, Direktorin der Kurverwaltung, mit kommendem Samstag nach vielen Jahren an der Verwaltungsspitze in die Pension.<BR \/><BR \/>„Wir haben einen neuen Beschluss gefasst, dass wir auch in Gruppe B der öffentlichen Führungskräfte suchen wollen. Wir sind dabei, das Berufsprofil dafür festzulegen. Wie viele Mitarbeiter muss er haben, welches Budget usw.“, sagte gestern <b>Ingrid Hofer<\/b>, Präsidentin der Kurverwaltung. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Anwärter müssen Akademiker sein, mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung aufweisen sowie den höchsten Zweisprachigkeitsnachweis C1 vorweisen. Fachleute gehen davon aus, dass in etwa zwei Monaten ein Nachfolger oder Nachfolgerin für Zadra gefunden werden könnte. „Finden wir niemanden, der unseren Anforderungen entspricht, dann treten wir in Phase zwei. Das heißt, eine offene Ausschreibung, an der sich nicht nur öffentlich Bedienstete sondern auch Private beteiligen können“, sagt Hofer, die die ordentliche Verwaltung von Zadra übernehmen wird, bis ein Nachfolger da ist.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Name, der zirkuliert, sofern es zu einer offenen Ausschreibung kommt, ist der des derzeitigen Verwaltungsratsmitglieds <b>Thomas Aichner<\/b>. „Jetzt warten wir erst einmal ab, ob bei diesem Aufruf jemand gefunden wird und die Jury entscheidet, dass darunter der Richtige ist. Darüber würde ich mich als Verwaltungsrat freuen“, sagt Aichner. Gehe der Aufruf leer aus, würde er überlegen , ob er am öffentlichen Wettbewerb teilnimmt. „Prinzipiell wäre Interesse da, aber dann müsste ich natürlich zuerst aus dem Verwaltungsrat zurücktreten“, sagt Aichner. Der Haflinger ist seit Jahren im Bereich Marketing tätig – zuerst bei der SMG, dann als Direktor der Marketinggesellschaft Meran und schließlich als Präsident und Vizedirektor der IDM Südtirol, bevor er 2018 die Salewa-Marketingleitung übernommen hat. 2025 machte er sich selbständig. „Ich habe aber noch eine Option, denn ich bin frischgebackener Jagdaufseher. Diese Arbeit könnte ich auch hauptberuflich ausüben“, so Aichner.