Nachdem Direktorin Daniela Zadra am 7. September in Pension gegangen ist, ist der Direktorenposten vakant. Mit der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin hatte man bereits im Frühjahr begonnen. Aber auf eine öffentliche Ausschreibung der Führungsposition unter Abteilungsdirektoren, die in der öffentlichen Verwaltung tätig sind, hat sich niemand gemeldet.<BR \/><BR \/>Also ging man im September dazu über, einen neuen Aufruf („interpello“) zu starten, diesmal eine Ebene tiefer, und zwar auf Amtsdirektoren-Ebene. „Ja, es haben sich zwei Kandidaten gemeldet, ein Mann und eine Frau. Ich kenne sie beide nicht. Am kommenden Montag sind sie zu einem Motivationsgespräch geladen“, sagte gestern Kurvorsteherin Ingrid Hofer auf Nachfrage. Dabei sollen sich die beiden Kandidaten vor der kleinen Kommission – Thermen-Direktorin Adelheid Stifter, Kurverwaltungsratsmitglied Lorenzo Salvà und Präsidentin Hofer – präsentieren können. Die Kommission war vor einem Monat ernannt worden.<BR \/><BR \/>Das Berufsprofil, das für den Aufruf erstellt wurde, verlangt selbstredend Erfahrung im Bereich Tourismus, Marketing, Mitarbeiter-Führung sowie Strategien und Visionen für die Stadt Meran. Die Sprachgruppenzugehörigkeit spiele keine Rolle.<BR \/><BR \/>Nach der Anhörung werde man dem Verwaltungsrat Bericht erstatten. Gesetzt den Fall, einer der beiden Kandidaten erscheint als geeignet, dann müsse die Wahl noch dem Land mitgeteilt werden. Und wie schnell wäre dann mit einer Nachfolge für Zadra zu rechnen? „Das hängt von etwaigen Kündigungsfristen ab“, so Hofer. Die Christkindl-Markt-Eröffnung finde aller Voraussicht noch ohne neuen Kurverwaltungsdirektor statt.<BR \/><BR \/>Und wenn keiner der beiden Kandidaten geeignet ist? „Dann kommt es zu einer dritten, offenen Stellenausschreibung, bei der wir auch in der Privatwirtschaft suchen“, so Kurverwaltungspräsidentin Hofer.