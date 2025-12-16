Wie US-Medien berichten, hatte die Familie an einer von TV-Moderator Conan O’Brien organisierten Weihnachtsfeier teilgenommen. <BR \/><BR \/>Dort sei Nick Reiner durch aggressives und verstörtes Verhalten aufgefallen. Zeugen zufolge sprach er Gäste aufdringlich an und fragte wiederholt: „Bin ich berühmt?“ Die Situation soll so eskaliert sein, dass seine Eltern die Feier vorzeitig verließen. <BR \/><BR \/>Weniger als 24 Stunden später kam es laut Polizei zum Verbrechen: Nick Reiner soll seine Eltern im Elternhaus mit einer Machete tödlich verletzt haben und anschließend geflohen sein. Die Leichen wurden später von seiner Schwester Romy entdeckt, die ihn auch als möglichen Täter benannte. Der Verdächtige wurde wenige Stunden nach dem Fund der Opfer festgenommen. Er befindet sich derzeit ohne Aussicht auf Kaution in Haft und steht unter Suizidbeobachtung.<BR \/><BR \/>Die Polizei von Los Angeles veröffentlichte Bilder seiner Festnahme. Bekannte der Familie berichten, dass Nick Reiner seit Jahren mit einer schweren Drogensucht kämpfte. Mehrere Rehabilitationsversuche seien bereits seit seiner Jugend gescheitert. In den vergangenen Monaten habe sich sein Zustand erneut verschlechtert, zudem soll er eine weitere stationäre Behandlung abgelehnt haben. Bereits früher war es im Zusammenhang mit Drogenkonsum zu gewalttätigen Ausbrüchen gekommen, bei denen auch das Haus der Eltern beschädigt wurde. <BR \/><BR \/>Freunde der Familie gaben an, Rob Reiner habe sich zuletzt zunehmend Sorgen um die psychische Verfassung seines Sohnes gemacht. Die Tat hat in der Film- und Fernsehwelt große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.