„L2-Sprachtest in Deutsch gute Basis für Erfolg im Berufsleben“

L2-Sprachtests in Deutsch an den italienischen Schulen waren Thema einer Tagung für Lehrende, Schulleiter, Eltern sowie Schüler an Eurac Research. Das italienische Schulamt hatte die Veranstaltung organisiert.Experten aus dem Bildungsbereich hielten eine Reihe von Vorträgen in italienischer und deutscher Sprache, bei denen interessante Vergleiche mit Realitäten außerhalb Südtirols aufgezeigt wurden.An der Tagung nahm auch der Bildungslandesrat des Aostatals, Luciano Caveri, teil. Er erläuterte die Rolle der Mehrsprachigkeit im Bildungssystem der Region Aostatal. Während der Tagung betonte der italienische Bildungslandesrat Giuliano Vettorato, wie wichtig es ist, der Schulwelt alle notwendigen Instrumente zur Verfügung zu stellen, um eine erfolgreiche Ausbildung zu gewährleisten.„Gemeinsam mit dem italienischen Schulamt habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Schüler eine hervorragende Sprachausbildung erhalten, insbesondere in der deutschen Sprache, die in unserem Gebiet von grundlegender Bedeutung ist“, betonte Vettorato: „Dieses Engagement zielt vor allem darauf ab, ihnen das nötige Rüstzeug zu geben, um sich weiterzubilden, den Horizont zu erweitern und die beruflichen Zukunftsträume zu verwirklichen.“