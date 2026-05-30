Die Freiwillige Feuerwehr Laag wurde um kurz nach 13 Uhr zu einem Brand eines Erntewagens in einer Apfelanlage alarmiert. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am Erntewagen entstand Totalschaden. Die Brandursache ist unklar, verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318800_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Batteriebetriebene Erntewagen kommen bei der Apfelernte zum Einsatz, sie ersetzen die Leitern und erleichtern die Arbeit.