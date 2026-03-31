Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Laag durch die Sirene des Dorfes alarmiert und rückte umgehend aus. Jemand hatte Alarm über einen Notfallknopf ausgelöst. Dabei ließen die Einsatzkräfte berufliche und familiäre Verpflichtungen zurück, um einen schnellen Einsatz sicherzustellen.<BR \/><BR \/>Nach Rücksprache mit der Landesnotrufzentrale konnte jedoch kein eingegangener Notruf festgestellt werden. Die anschließende Kontrolle vor Ort ergab, dass der öffentliche Notfallknopf nach dem Einschlagen der Schutzscheibe betätigt worden war – allerdings befand sich niemand mehr am Einsatzort. Wie die Freiwillige Feuerwehr Laag auf Facebook schreibt, wurde keine akute Notlage festgestellt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295439_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dieser Vorfall ist äußerst schwerwiegend und inakzeptabel.<BR \/>„Wir weisen darauf hin, dass die missbräuchliche Aktivierung von Notfalleinrichtungen sowie die Beschädigung öffentlicher Einrichtungen strafbare Handlungen darstellen und entsprechend geahndet werden“, heißt es weiter in dem Beitrag.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte appellieren daher an den Bürgersinn der Bevölkerung und betonen die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Notfalleinrichtungen. Der Respekt gegenüber der Arbeit der freiwilligen Einsatzkräfte und die Sicherheit aller sind nicht verhandelbar.