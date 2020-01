Laas: Unfall fordert Todesopfer

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Vinschger Staatsstraße auf Höhe der Lourdes-Kirche bei Laas. Ein Einheimischer prallte dabei mit seinem Pkw gegen einen Lastwagen.





Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.Im Einsatz standen das Weiße Kreuz sowie die Freiwillige Feuerwehr von Laas. Die Vinschger Staatsstraße wurde in Folge des Unfalls gesperrt. Es bildeten sich Staus in beide Richtungen.

