Jan Adam aus Laatsch hat die Menschen im Land erschüttert. Er war am Freitag gemeinsam mit einem Freund von einem Spielplatz in Richtung Wald\/Loberei-Hütte aufgestiegen. Dann geschah das Unglück – der Bub stürzte in die Tiefe und verstarb an den Folgen des Unglücks <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragoedie-von-laatsch-riesige-trauer-um-den-kleinen-jan-10" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). <\/a><BR \/><BR \/>Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß, das hat sich auch bei dem Begräbnisgottesdienst für Jan Adam gezeigt. Hunderte von Trauergästen wollten gemeinsam mit der Familie Abschied nehmen von einem Buben, der im Verlauf des Gottesdienstes als Sonnenschein und Geschenk beschrieben wurde, das viel zu früh weiterziehen musste.<BR \/><BR \/> Jan habe die Natur, Berge, Almen und die Tiere geliebt, sei hilfsbereit und fröhlich gewesen. Der Zehnjährige habe es immer wieder geschafft, Menschen, denen er begegnete, ein wenig von seiner Lebensfreude mit auf den Weg zu geben. <BR \/><BR \/>Die Verbundenheit mit der Trauerfamilie und den Angehörigen war sehr groß, aber auch mit Betroffenen und Hinterbliebenen darüber hinaus. So wurde für den Begleiter von Jan am Todestag und dessen Familie gebetet, aber auch für die Familie des nach dem Badeunfall in Graun verstorbenen Moritz Gerstl <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kind-4-stirbt-nach-badeunfall-in-graun-gegen-vier-personen-wird-ermittelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a>