<BR \/><BR \/>257 Personen stießen innerhalb weniger Tage in die Kontrollen der Ordnungshüter in Bozen. Neun davon wurden angezeigt. Vier Nordafrikaner und ein Südamerikaner hatten laut einer Aussendung der Quästur das Aufenthaltsverbot in der Stadtgemeinde missachtet, drei Kroaten wurden mit Einbruchswerkzeug erwischt und wurden überdies wegen Hehlerei angezeigt und ein Tunesier soll einen gefälschten Ausweis vorgewiesen haben. <h3>\r\nKleidung im Wert von 1.000 Euro entwendet <\/h3>\r\nAm 24. Dezember wurden die Polizisten bereits am Vormittag in ein Modegeschäft gerufen. Dort soll ein junger Italiener mit Kappe, Schal und Sonnenbrille vermummt mehrere Kleidungsstücke für einen Gesamtwert von 1.000 Euro in eine Tasche gegeben und anschließend versucht haben, den Laden zu verlassen. <BR \/><BR \/>Eine Verkäuferin hinderte ihn mit der Unterstützung eines Kunden an der Flucht. Der Verdächtige griff die beiden daraufhin an und flüchtete. Doch Sekunden später kam er zurück: Das Diebesgut war nämlich im Geschäft geblieben. Der mutmaßliche Langfinger kehrte dorthin zurück und griff seine beiden Opfer erneut an, berichtet die Polizei. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, das Diebesgut an sich zu reißen, sodass er beschloss, erneut die Flucht zu ergreifen. <BR \/><BR \/>Draußen warteten aber Beamte der Bozner Quästur auf ihn – er wurde noch vor Ort verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er möglicherweise nicht nur Weihnachten verbracht hat, sondern auch ins neue Jahr rutschen wird.