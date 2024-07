Ladendieb wird erwischt und präsentiert Sicherheitspersonal sein Geschlechtsteil

Bei der Staatspolizei Bozen ging am Dienstagnachmittag ein Notruf ein: In einem Drogeriemarkt in der Museumsstraße wurde ein Kunde gemeldet, der sich vor den Augen einer Verkäuferin entblößt und obszöne Handlungen vollzogen hatte.Vor Ort berichtete den Ermittlern dann ein Sicherheitsmann des Geschäfts, dass er den Mann zuvor dabei erwischt habe, wie dieser einige Hygieneartikel aus einer Vitrine gestohlen hatte. Als er den Dieb aufforderte, die Ware zurückzugeben und das Geschäfts zu verlassen, habe sich der Mann plötzlich seiner Kleidung entledigt, die Unterhose hinunter gezogen und dem Sicherheitsmann und umstehenden Kunden provokativ sein Geschlechtsteil präsentiert.Noch vor Ort konnten die Polizisten den Täter festnehmen und als bereits vorbestraften 36-jährigen marokkanischen Staatsbürger identifizieren. Als ihn die Polizisten auf die Wache brachten, wehrte sich der Mann vehement und legte aggressives Verhalten an den Tag.Er wurde wegen unsittlicher Entblößung in der Öffentlichkeit und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Quästor Paolo Sartori erließ gegen ihn außerdem ein Dekret zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet.