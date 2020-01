Ladendiebe am Brenner angezeigt

Bei einer Routinekontrolle am Donnerstagabend am Bahnhof Brenner sind einer Polizeistreife 2 Personen aufgefallen, die hektisch in den Zug eingestiegen sind, nachdem sie die Polizei bemerkt hatten.





Daraufhin sind die Polizisten den marokkanischen Staatsbürgern in den Zug gefolgt, diese hatten sich inzwischen in einer Toilette versteckt.Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten Sportbekleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro, die Kleidung war aus 4 Geschäften im DOB gestohlen worden.Die vorbestraften Personen im Alter von 33 und 41 Jahren wurden wegen Diebstahls unter erschwerten Umständen angezeigt. Das Diebesgut konnte an die Händler zurückgegeben werden.

stol