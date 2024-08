Ladendiebin wird erwischt und greift Mitarbeiterin an

Die junge Frau hatte in einem Geschäft für Reinigungs- und Körperpflegeprodukte im Bozner Stadtteil „Oberau-Haslach“ mehrere Artikel im Gesamtwert von etwa 80 Euro gestohlen.Als eine Mitarbeiterin des Geschäfts versuchte, ihr das Diebesgut wieder abzunehmen, wurde die junge Frau aggressiv und griff die Angestellte körperlich an. So gelang ihr die Flucht.Den Carabinieri gelang es kürzlich die Diebin anhand von Bildern aus Überwachungskameras zu identifizieren und anzuzeigen. Sie war bereits durch mehrere polizeiliche Vorfälle in Erscheinung getreten.