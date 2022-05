Bozen: Ladendiebe werden handgreiflich – 2 Personen festgenommen

Gleich mehrfach wurden die Staatspolizisten am gestrigen Sonntag wegen Ladendiebstählen in der Landeshauptstadt alarmiert. Gleich 2 Mal klickten die Handschellen, als 2 Ladendiebe mit ihrer Beute geschnappt wurden, obwohl sich diese mit Gewalt gegen die Verhaftung zur Wehr setzten.Einem der beiden Diebe gelang es zunächst das Diebesgut aus einem Bekleidungsgeschäft zu entwenden, da er die Diebstahlsicherungen entfernt hatte. Den Wachleuten, die sich ihm dann aber in den Weg stellten, begegnete er mit Gewalt, ebenso den später eintreffenden Polizisten.Noch während die Ermittler die Aussagen der Angestellten aufnahmen, schrillte ein Alarm und ein weiterer Mann setzte zur Flucht an. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten Verstärkung. Der Dieb wandte ebenfalls Gewalt gegen die Ermittler an und ließ sich nur schwer überwältigen. In seinem Rucksack fanden sich eine Vorrichtung zum Überwinden der Diebstahlsicherung, mehrere Kleidungsstücke und Scheren.Der Mann wurde wegen versuchten Raubes und dem Tragen von Waffen verhaftet.