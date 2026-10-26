Auch wenn hinter der Entscheidung möglicherweise Marketingüberlegungen stünden, seien die Folgen für die Sichtbarkeit des ladinischen Namens weitreichend. Sowohl in der internationalen Werbung als auch in den sozialen Medien drohe die Bezeichnung zu verschwinden. Zugleich werde ein wesentlicher Bestandteil eines jahrhundertealten toponymischen Erbes ausgelöscht. Es sei nicht hinnehmbar, aus rein wirtschaftlichen Gründen auf den ursprünglichen ladinischen Namen zu verzichten, betont die Union. <BR \/><BR \/>Dies widerspreche den Bemühungen um den Erhalt und Schutz der ladinischen Sprache und Kultur, die zu den grundlegenden Verpflichtungen der Südtiroler Autonomie gehörten. Die Verantwortlichen werden daher aufgefordert, die Entscheidung rückgängig zu machen und „Plan de Corones" wieder in das Logo aufzunehmen.