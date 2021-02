Ladinische Schule: 25 Neuinfektionen in der vergangenen Woche

Mit insgesamt 25 neuen Coronavirus-Infektionsfällen in der vergangenen Woche hat sich die Anzahl der Neuinfektionen an den ladinischen Bildungseinrichtungen im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Die diesbezüglichen Daten der Woche vom 25. bis zum 30. Jänner 2021 hat die Ladinische Bildungsdirektion bekanntgegeben.25 NeuinfektionenKeine Neuansteckungen gab es in der vergangenen Woche an den ladinischen Kindergärten. Vier Neuinfektionen werden hingegen von den Grundschulen gemeldet, jeweils zwei unter den Kindern und den Lehrpersonen. Neun neue Infektionsfälle verzeichnen die Mittelschulen, vier davon unter den Jugendlichen, drei unter den Lehrpersonen und zwei unter dem nicht unterrichtenden Personal. Die Berufs- und Oberschulen vermelden zwölf Neuinfektionen, zehn davon unter den Schülern, zwei unter den Lehrpersonen.Neu verhängt wurden 123 Quarantänen, davon neun an Kindergärten (sechs Kinder und drei pädagogische Fachkräfte), 30 an den Grundschulen (29 Schüler und eine nicht unterrichtende Person), 43 an den Mittelschulen (41 Schüler, eine Lehrkraft und eine nicht unterrichtende Personen) sowie 41 an den Oberschulen (38 Schüler, zwei Lehrpersonen und eine nicht unterrichtende Person).Die Zahlen umfassen nach wie vor die gesamte Kindergarten- und Schulgemeinschaft, also Kinder und Jugendliche, pädagogische Fachkräfte, Lehrpersonen und das nicht unterrichtende Personal.

stol