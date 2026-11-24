„Die Ergebnisse zeigen, dass unsere ladinische Schule auf einem guten Weg ist“, sagt Landesrat Daniel Alfreider. Den mehrsprachigen Bildungsweg wolle man konsequent weiterentwickeln. Sein Dank gilt dem Schulpersonal. Die Ergebnisse sind im mehrsprachigen Kontext zu betrachten: An den ladinischen Schulen erfolgt der Unterricht zu gleichen Teilen auf Italienisch und Deutsch. Die Daten zeigen Fortschritte und Ansätze für gezielte Förderung. An den Tests nahmen 214 Grundschulkinder, 246 Jugendliche der Mittel- und 85 der Oberschulen teil.<BR \/><BR \/><BR \/>In Englisch erreichen an den Grundschulen 96 Prozent beim Hörverstehen und 97 Prozent beim Leseverständnis das vorgesehene Höchstniveau A1. An den Mittelschulen erzielen 93 beziehungsweise 92 Prozent das Niveau A2. Am Ende der Oberschule erreichen 89 beziehungsweise 91 Prozent B2; beide Werte steigen gegenüber dem Vorjahr. Die Niveaus beziehen sich auf den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen.<BR \/><BR \/><BR \/>In Italienisch setzt sich an den Grundschulen die positive Entwicklung fort: Die durchschnittliche Punktzahl steigt von 168 im Schuljahr 2023–2024 auf 184. Der gesamtstaatliche Schnitt liegt bei 196 Punkten. In Mathematik sinkt der Wert gegenüber dem Vorjahr von 208 auf 201 Punkte, bleibt aber über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 192 Punkten. Die vorgesehenen Kompetenzen gelten ab einem Schwellenwert von 200 Punkten als erreicht.<BR \/><BR \/><BR \/>An den Mittelschulen erreichen in Mathematik 51 Prozent mindestens Kompetenzstufe 3 und damit das als angemessen erachtete Kompetenzniveau, nach 44 Prozent im Vorjahr. Die durchschnittliche Punktzahl liegt mit 189 unter dem gesamtstaatlichen Schnitt von 194. Am Ende der Oberschule erreichen mehr als 7 von 10 Jugendlichen mindestens Stufe 3. Der Anteil auf Stufe 4 steigt von 17 auf 33 Prozent. Die Stufen 4 und 5 stehen für ein hohes beziehungsweise herausragendes Kompetenzniveau.<BR \/><BR \/><BR \/>Beim italienischen Leseverständnis wurden an den Mittelschulen unterschiedliche Ergebnisse erzielt: 74 Prozent liegen auf den Stufen 1 und 2, 26 Prozent erreichen mindestens Stufe 3. Am Ende der Oberschule steigt hingegen der Anteil auf den Stufen 3 bis 5 von 38 Prozent im Schuljahr 2023–2024 auf 51 Prozent. „Die Daten sind zu berücksichtigen, müssen jedoch im Kontext der mehrsprachigen Realität eingeordnet werden. Die Kompetenzstufen sind für einsprachige Schulsysteme konzipiert und lassen sich daher nicht ohne Weiteres an den ladinischen Kontext mit zweisprachigem Unterricht und einer Minderheitensprache anpassen“, unterstreicht die Leiterin der Landesevaluationsstelle für das ladinische Bildungssystem Olimpia Rasom.