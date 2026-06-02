Jetzt gilt es, die Haare und Kopfhaut des eigenen Kindes gründlich zu untersuchen. Denn damit sich die kleinen Blutsauger nicht vermehren und weiterverbreiten, sollte man sie frühzeitig erkennen und behandeln.<BR \/><BR \/>Eine reine Sichtkontrolle, also den Haarschopf durchzusehen, reicht meist nicht aus, informiert das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) auf der Webseite „Kindergesundheit-info.de“. Denn dabei könne man Läuse leicht übersehen.<h3>\r\nSpülung, Läusekamm, Lupe: So geht man auf Nummer sicher<\/h3>Stattdessen empfiehlt das BIÖG, das Haar systematisch durchzukämmen:<BR \/><BR \/><BR \/> 1. Zunächst sollte man das Haar des Kindes anfeuchten und eine<BR \/> Haarpflegespülung auftragen, denn die erleichtert das Durchkämmen<BR \/> und Läuse können nicht so leicht weglaufen.<BR \/><BR \/> 2. Besonders dickes Haar sollte man mit einem groben Kamm entwirren.<BR \/><BR \/> 3. Zum eigentlichen Durchkämmen braucht man einen speziellen<BR \/> Läusekamm aus Metall, den man in der Apotheke oder im Sanitätshaus<BR \/> kaufen kann. Mit diesem kämmt man das Haar nun fest von der<BR \/> Kopfhaut bis zu den Haarspitzen durch, und zwar Strähne für<BR \/> Strähne.<BR \/><BR \/> 4. Nach jeder Strähne streicht man den Kamm auf einem Stück<BR \/> Küchenpapier aus. So prüft man, ob der Kamm Läuse, Jungläuse oder<BR \/> Eier erfasst hat.<BR \/><BR \/> 5. Es empfiehlt sich eine Lupe zu nutzen, um auch die kleineren<BR \/> Jungläuse, sogenannte Nymphen, zu erkennen.