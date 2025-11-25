<BR \/>Geschehen ist der Unfall gegen 7.15 Uhr. Der Bus transportierte zahlreiche Schüler und andere Pendler in Richtung Meran, als es zum Unglück kam. Wegen des starken Schneefalls und der dadurch rutschigen Fahrbahn ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen und in instabiler Lage stecken geblieben – mit der Vorderseite ragte der Bus bereits über den Abhang in ein darunterliegendes Waldstück hinaus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Insassen konnten den Bus eigenständig verlassen, verletzt wurde niemand. Gleichzeitig eilten die Feuerwehrmänner an den Unfallort, um den Bus mit einem schweren Rüstfahrzeug samt Seilwinde zu bergen. Zudem haben sie die Fahrgäste mit den Fahrzeugen der Einsatzstelle weitertransportiert.<BR \/><BR \/>Neben der Freiwilligen Feuerwehr von Labers war auch jene von Hafling und Meran im Einsatz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1242267_image" \/><\/div>