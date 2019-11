Lage beruhigt sich

Noch immer sind zahlreiche Abnehmer ohne Strom, derzeit gibt der Stromverteiler Edyna deren Zahl mit über 10.000 besonders im Pustertal, Gadertal, Eisacktal und in einem kleinen Gebiet des Eggentales an. Auch viele Handynetze funktionieren nicht.





Betroffen ist vor allem die südöstliche Landeshälfte. Zwei Hochspannungsleitungen von Terna zwischen Bruneck und Brixen bzw. zwischen Bruneck und Toblach sind ausgefallen.Alle Feuerwehrhallen und die Rettungsstellen des Weißen Kreuzes in den stromlosen Ortschaften im Pustertal und im Gadertal werden besetzt und stehen für Notfälle zur Verfügung.Die reguläre Stromversorgung im Krankenhaus Bruneck ist ausgefallen, derzeit wird ein internes Notstromaggregat verwendet, deren Treibstoffversorgung noch bis Donnerstag gesichert ist.Techniker der Edyna mussten zum Teil von Autos der Freiwilligen Feuerwehren mit Blaulicht eskortiert werden, um zu ihrem Einsatzort zu gelangen.An die 20 Landesstraßen und Staatsstraßen sind noch gesperrt. Die Pustertaler Staatsstraße ist seit 15.30 Uhr wieder geöffnet, allerdings unter erschwerten Bedingungen befahrbar, auch wegen zahlreicher stillliegender Autos. Alle Passstraßen in Südtirol sind gesperrt. Das Gadertal ist derzeit abgeschnitten , Straßen ins Grödnertal sind zum Teil nicht befahrbar. Mitarbeiter des Straßendienstes und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind im Einsatz, um die Straßen ehestmöglich zu öffnen.Es wurden einige Unfälle gemeldet sowie zahlreiche Bäume, die auf Straßen gefallen sind.Noch immer nicht in Betrieb ist die Pustertaler Bahnlinie zwischen Franzensfeste und Lienz, Grund dafür sind unterbrochene Stromleitungen, Schneemassen und Baumstämme auf den Geleisen. Ein Busersatzdienst wurde eingerichtet. Die Sperrung bleibt über Nacht aufrecht. Für Donnerstag ist eine Wetterberuhigung vorausgesagt, für Freitag werden erneut ergiebige Niederschläge erwartet, berichtet der Koordinator des Landeswetterdienstes Günther Geier.

