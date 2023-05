Lage in der Emilia-Romagna bleibt angespannt: Weitere Regenfälle erwartet

Zahlreiche Südtiroler Einsatzkräfte sind im Unwettergebiet, um zu helfen. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Mit dem Transporthubschrauber „Hulk“ werden wichtige Versorgungen durchgeführt. - Foto: © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der Emilia-Romagna ist die Zahl der Todesopfer auf 14 gestiegen und über 15.000 Personen mussten evakuiert werden. Vor allem Ravenna ist besonders hart von den Unwettern betroffen. Dort mangelt es an Lebensmitteln und Wasser für die Evakuierten und die Nutztiere.Am heutigen Samstag werden in der Region weitreichende Regenfälle erwartet, die die Lage der Menschen zusätzlich verschärfen könnten. Für das Gebiet von Bologna bis Rimini wurde die Alarmstufe Rot ausgerufen.Seit Mittwochabend sind auch 40 Einsatzkräfte aus Südtirol in der Unwetterregion im Einsatz. Um die Versorgung der Menschen in der Emilia-Romagna zu gewährleisten, stehen auch 4 Südtiroler aus der Luft im Hilfseinsatz.Der Pilot Michael Auer und die Flughelfer Christoph Gamper, Benjamin Seebacher und Thomas Hohenegger von Heli Austria GmbH führen mit dem grünen Schwerlasthubschrauber „Hulk“ zahlreiche wichtige Transporte im Überschwemmungsgebiet durch.