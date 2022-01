Lage in Kitzbühel weiter sehr ruhig, keine Après-Ski-Partys

Mit Après-Ski-Partys sei man nach wie vor nicht konfrontiert. Am Freitag waren im Rahmen der „Aktion scharf“ 44 Gastronomiebetriebe überprüft worden, in 9 davon seien Übertretungen kleineren Ausmaßes festgestellt worden.Daraus resultierten 29 Anzeigen. In 9 Fällen wurden die Betreiber der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, in 20 waren Gäste oder Angestellte betroffen. Dabei ging es etwa um Verstöße gegen der Maskenpflicht, Stehen an der Bar, fehlende 2G-Voraussetzungen oder da und dort Überschreiten der Sperrstunde.Darüber hinaus musste die Exekutive weder rund um das Zielgelände noch in der Stadt selbst einschreiten. Am Abend war die ansonsten während der Renntage übervolle Kitzbüheler Innenstadt nur spärlich besucht. Die verordnete Maskenpflicht wurde großteils eingehalten, nur einige Personen mussten zunächst auf dieselbe hingewiesen werden. Am Freitag waren 60 Beamte im Einsatz. Den Samstag über seien es über 70.Behörden und Polizei hatten im Vorfeld der Rennen strenge Kontrollen angekündigt, um Partys zu verhindern. Täglich würden Polizeibeamte in der Stadt ausschwärmen, um „mögliche Auswüchse bereits im Keim zu ersticken und den vereinzelt 'schwarzen Schafen' gar keine Möglichkeit zu geben, unerlaubt Partys zu feiern“, hieß es seitens des Landes Österreich.Am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche hatte nämlich ein Video für Schlagzeilen gesorgt: Darin war zu sehen, wie die Gäste ohne Masken an der Bar und teils auf Tischen tanzend Après-Ski betrieben hatten.Wegen der vergleichsweise hohen Sieben-Tages-Inzidenz im Bezirk Kitzbühel – am Samstag lag sie bei 3282,5 – waren die Maßnahmen im Vorfeld lokal wesentlich verschärft worden. So wurde etwa in der Innenstadt eine FFP2-Maskenpflicht im Freien eingeführt, auch wenn der Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Zuletzt wurde auch die Außengastronomie ab Mittwoch für eine Woche geschlossen. Außerdem wurde der Betrieb der Hahnenkammbahn an den Abenden des Rennwochenendes eingestellt.

apa