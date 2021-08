Lage wird bedrohlicher: Taliban erobern Flughafen und Militärbasis in Kunduz

Sicherheitskräfte und lokale Regierungsvertreter flohen daraufhin zum Flughafen und in die Basis des 217. Armeekorps in der Nähe. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Islamisten hätten seit Sonntag die Basis und den Flughafen angegriffen und seien dabei vergleichsweise langsam, aber stetig vorgegangen. Bereits am Sonntag haben sich afghanische Streitkräfte und radikalislamische Taliban schwere Kämpfe im Zentrum der nördlichen Provinzhauptstadt Kunduz geliefert ( STOL hat berichtet ).Mittwochfrüh habe schließlich eine große Anzahl Sicherheitskräfte mitsamt Regierungsvertretern in einem Konvoi gepanzerter Fahrzeuge die Basis verlassen, um in den Bezirk Warsaj zu gelangen. Dort sind bereits Soldaten aus anderen gefallenen Teilen der Provinzen Takhar und Badakhshan.Kurz darauf soll sich der Kommandant der Spezialkräfte der Polizei mit 12 weiteren den Taliban ergeben haben. Wenig später sei eine Gruppe von 30 bis 40 Kräften, die sich auch nach Warsaj durchschlagen wollte, von den Taliban aus dem Hinterhalt angegriffen worden. Daraufhin hätten sich mindestens 100 in der Basis Zurückgebliebene kampflos den Taliban ergeben. Wie es zum Fall des Flughafens kam, war zunächst unklar.Das 217. Korps der afghanischen Armee in Kunduz wird zwar Korps genannt, de facto ist es aber nur eine Division. Die Armee wollte den Stützpunkt zu einem Korps ausbauen, allerdings konnten nicht genügend Soldaten und Mittel dafür gefunden werden. Es war für die Provinzen Kunduz, Takhar und Badakhshan zuständig. Bei normaler Besetzung sollten dort rund 800 bis 1000 Mann stationiert sein.Aus Militärkreisen heißt es, Hunderte Humvees und rund 5000 Waffen von Kalaschnikow bis zu schweren Maschinengewehren dürften in der Basis sein. Es war unklar, wieviel davon rechtzeitig fortgeschafft wurde.

apa/stol